Резерв мест на пермских кладбищах создан на пять лет вперед

Сегодня на комитете Пермской городской думы по городскому хозяйству была представлена информация о плане мероприятий администрации города по организации новых мест захоронений умерших. Как рассказал начальник департамента дорог и благоустройства администрации города Перми Евгений Радостев, в Перми расположено 17 кладбищ общей площадью 510 га. Только четыре из них являются открытыми для новых захоронений.

«По состоянию на февраль 2026 года резерв подготовленных площадей на кладбищах города Перми составляет 13 тыс. мест. Данного количества ориентировочно достаточно на пять лет»,— уточнил господин Радостев. Администрацией города Перми производятся мероприятия по установлению санитарно-защитных зон для всех 17 кладбищ города Перми, а также по формированию электронного реестра мест захоронений.