В Прикамье возбудили уголовное дело по факту покушения на убийство школьника

СК России по Пермскому краю возбуждено условное дело по факту причинения ножевых ранений школьнику по признакам преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 30, п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, (покушение на убийство несовершеннолетнего), ст. 293 УК РФ (халатность), ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Об этом сообщает пресс-служба ведомства. По версии следствия, утром 19 февраля 13-летний ученик школы в Александровске, находясь на лестничном марше третьего этажа, по причине конфликта с одноклассником нанес последнему удары ножом в область тела и шеи. Пострадавший госпитализирован. С нападавшим в настоящее время проводятся следственные действия, он доставлен в отдел.

На месте происшествия работают следователи и следователи-криминалисты регионального СК России. Назначаются необходимые судебные экспертизы. В рамках расследования будут установлены причины и условия, способствовавшие совершению преступления. Расследование уголовного дела находится на личном контроле руководителя регионального следственного управления Дениса Головкина.