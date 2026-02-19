Главный архитектор «Азота» победил на конкурсе «Инженер года»

Главный архитектор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» Эдуард Сухомесов стал победителем XХVI Всероссийского конкурса «Инженер года».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Азотчик участвовал в категории «Профессиональные инженеры», номинации «Строительство и стройиндустрия». На суд жюри он представил семь реализованных проектов: демонтаж неэксплуатируемых зданий и сооружений предприятия; ремонт санитарно-бытовых помещений; восстановление причального сооружения цеха погрузки продукции; техническое перевооружение столовой; гидроизоляция заглубленных сооружений; техническое перевооружение аэротенков цеха очистки стоков «Азота» и другие.

По результатам конкурса Эдуарду Сухомесову присвоено звание «Профессиональный инженер России». Соответствующий сертификат и знак были вручены ему на торжественной церемонии в Москве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

Эдуард Сухомесов, главный архитектор отдела главного архитектора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Победа в конкурсе и присвоенное звание для меня — это подтверждение того, что я не зря выбрал профессию инженера-строителя и прошел путь от штукатура-маляра 5 разряда до главного архитектора. Моя работа позволяет учувствовать в создании масштабных проектов и самое главное — видеть результат. В нашей профессии это имело значение во все времена и, действительно, приносит огромное удовлетворение.

Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» ­— один из крупнейших социальных проектов в России, который определяет и продвигает передовой опыт и достижения инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности. Сотрудники филиала «Азот» регулярно становятся его победителями.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники