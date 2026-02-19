Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Главный архитектор «Азота» победил на конкурсе «Инженер года»

Главный архитектор филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим» Эдуард Сухомесов стал победителем XХVI Всероссийского конкурса «Инженер года».

Азотчик участвовал в категории «Профессиональные инженеры», номинации «Строительство и стройиндустрия». На суд жюри он представил семь реализованных проектов: демонтаж неэксплуатируемых зданий и сооружений предприятия; ремонт санитарно-бытовых помещений; восстановление причального сооружения цеха погрузки продукции; техническое перевооружение столовой; гидроизоляция заглубленных сооружений; техническое перевооружение аэротенков цеха очистки стоков «Азота» и другие.

По результатам конкурса Эдуарду Сухомесову присвоено звание «Профессиональный инженер России». Соответствующий сертификат и знак были вручены ему на торжественной церемонии в Москве.

Эдуард Сухомесов, главный архитектор отдела главного архитектора филиала «Азот» АО «ОХК «Уралхим»:

Победа в конкурсе и присвоенное звание для меня — это подтверждение того, что я не зря выбрал профессию инженера-строителя и прошел путь от штукатура-маляра 5 разряда до главного архитектора. Моя работа позволяет учувствовать в создании масштабных проектов и самое главное — видеть результат. В нашей профессии это имело значение во все времена и, действительно, приносит огромное удовлетворение.

Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер года» ­— один из крупнейших социальных проектов в России, который определяет и продвигает передовой опыт и достижения инженерных кадров, лучших в своей сфере деятельности. Сотрудники филиала «Азот» регулярно становятся его победителями.

Филиал «Азот» АО «ОХК «УРАЛХИМ» в городе Березники

