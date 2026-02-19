«Лента» пытается обжаловать решение суда по использованию логотипа бывшей пермской сети «Семья»

Ритейлер «Лента» обратился в президиум Суда по интеллектуальным правам с кассационной жалобой на решение апелляционной инстанции по поводу использования логотипа бывшей пермской сети «Семья», которую он выкупил в 2021 году. Согласно сайту суда, кассационная жалоба подана 11 февраля. Как следует из определения суда, жалоба оставлена без движения до 12 марта.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, ООО «Инстамарт Сервис» (структура сервиса доставки «Купер») обратилось в суд по интеллектуальным правам с заявлением к МКПАО «Лента» о досрочном прекращении правовой охраны товарного знака. Речь идет о тех, на которых изображен зеленый человечек. Товарный знак «Семьи» был представлен в виде человечка зеленого цвета с 2015 года. Похожее изображение в айдентике «Купера» появилось после ребрендинга в 2024 году. В конце прошлого года суд частично удовлетворил требования сервиса доставки.