Зарплатные ожидания нижегородских IT-специалистов выросли на 60% за пять лет

В Нижегородской области зарплатные предложения для IT-специалистов увеличились в 1,6 раза за последние пять лет. По данным кадрового сервиса Headhunter, на начало 2026 года медианная зарплата, которую предлагают работодатели в вакансиях, выросла на 28,8 тыс. рублей (+60%) и к началу 2026 года составила 77 тыс. руб. Ожидания самих соискателей увеличились на 52,3 тыс. руб. до 95,7 тыс. руб.

Уровень ожиданий отличается в зависимости от пола соискателя. У мужчин медианная ожидаемая зарплата находится на уровне 106 тыс. руб., женщины претендуют в среднем на 74,4 тыс. руб.

Продолжает расти интерес женщин к IT-сфере. В 2021 году на них приходилось 27% резюме, по итогам 2025 года —38%. В категории 17 лет и младше на соискательниц приходится 47%, в категории от 18 до 24 лет — 41%. При этом женщины претендуют не только на рядовые, но и на руководящие должности.

Андрей Репин