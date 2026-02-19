В Ижевске начнет ходить автобус по маршруту № 385 до «Чекерила»

С 23 февраля от Ижевска до горнолыжного комплекса «Чекерил» пустят автобус № 385, сообщил министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртии Геннадий Таранов.

Автобусы будут ходить ежедневно с 06:00 до 21:20. Первый и последний рейсы будут отправляться как от остановки «Завод Пластмасс», так и от остановки ГЛК «Чекерил».

«В адрес нашего министерства поступало много сообщений от жителей Ижевска об отсутствии общественного транспорта до Чекерила. Мы установили маршрут и провели конкурсные процедуры, по результатам которых определили перевозчика»,— написал господин Таранов.

