Некомплект личного состава в ГУФСИН по Пермскому краю составил 35%

О проблемах с кадрами рассказал начальник главного управления ФСИН Леонид Мустайкин в ходе выступления на заседании заксобрания Прикамья. По его словам, некомплект личного состава в ГУФСИН по Пермскому краю достиг 35%, младшего начальствующего состава — 53%. Среди основных причин генерал-лейтенант Мустайкин назвал низкий уровень заработной платы. Он отметил, что в некоторых регионах доплаты работников осуществляются за счет бюджетов регионов. Руководитель управления предложил рассмотреть вопрос доплат и из бюджета Прикамья.

ГУ ФСИН по Пермскому краю — одно из самых крупных управлений в стране. В его состав входят 31 исправительное учреждение, в том числе пять колоний строгого режима, три особого и шесть СИЗО.