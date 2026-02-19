В Пермском крае снизился средний размер лимита по кредитным картам

В январе текущего года в Пермском крае средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 92,6 тыс. руб. Это на 7,2% меньше, чем в аналогичный период прошлого года (в 2025-м — 99,8 тыс. руб.), следует из данных Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

Наиболее заметно сократился средний размер лимитов по оформляемым кредитным картам в Приморском крае. Там в минувшем месяце он составил 93,8 тыс. руб против 112 тыс. руб. годом ранее (-16,3%). В целом, показатель сократился в 27 регионах, кроме Ростовской области (+11,3%), Ставропольского края (7,6%). Почти не изменился результат у Республики Башкортостан — там размер лимита увеличился лишь на 0,3%.