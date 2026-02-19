Россияне стали реже просить убежище в Южной Корее

Граждане России в 2025 году составили наибольшую долю просителей убежища в Южной Корее. Всего за статусом беженца обратились 2026 россиян, что составляет 13,8% от общего числа заявителей (более 14,6 тыс.). В числе наиболее частых просителей — индийцы (1,4 тыс.) и казахи (1,2 тыс.), сообщает Yonhap со ссылкой на данные Минюста страны.

Вместе с тем число российских заявителей более чем вдвое сократилось по сравнению с 2024 годом, когда их было 4546. В 2023 году было зарегистрировано 5750 заявителей, что в пять раз больше, чем годом ранее. Министерство связывает это с боевыми действиями на Украине, в том числе с проходившей в России частичной мобилизацией.

Ни один проситель из России в 2025 году статуса беженца не получил. Всего за год Южная Корея предоставила статус 135 лицам, в том числе 75 бирманцам.

По данным Минюста, с 1994 года, когда Южная Корея подписала Конвенцию ООН о статусе беженцев, в общей сложности статус беженца получили 1679 человек. Уровень признания не превысил 2,7%.

Эрнест Филипповский