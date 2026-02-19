Одного человека госпитализировали после пожара в частном доме в Мартышкино

В результате пожара в частном доме в историческом районе Мартышкино пострадал мужчина Об этом сообщили в ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: соцсети Фото: соцсети

Сигнал о возгорании поступил 18 февраля в 23:27. Огонь распространился по всей площади дома размером 9 х 10 м с мансардой. На место прибыли 15 человек личного состава МЧС и три единицы техники. Спустя два часа пожар удалось потушить.

Пострадавшего госпитализировали в медучреждение.

Артемий Чулков