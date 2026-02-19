Власти Албании блокируют расследование фактов изъятия органов у похищенных во время конфликта в Косово и Метохии, так как органы продавались богатым людям за рубежом, заявил глава комиссии по пропавшим без вести Сербии Велько Одалович.

«Расследования нет, потому что, если это подтвердится, выяснится, что изъятые органы транспортировались самолетами туда, где у кого-то было достаточно много денег, чтобы покупать органы невинных жертв»,— сказал господин Одалович в интервью «РИА Новости».

Глава комиссии напомнил, что экс-прокурор Международного трибунала по бывшей Югославии Карла дель Понте указывала на существование «Желтого дома» на севере Албании, куда вывозили сербов и других неалбанцев, а торговля органами велась в районе города Буррели. По его словам, часть пропавших без вести оказалась в Албании, но албанские власти не допускают следствия. «Попытки провести расследование представителями ООН и МТБЮ были, но государство Албания им отказало»,— сообщил председатель комиссии.