Компании Индонезии и США заключили контракты на $7 млрд

Индонезийские и американские компании заключили торговые и инвестиционные контракты на сумму более $7 млрд накануне подписания президентами государств Прабово Субианто и Дональдом Трампом комплексного торгового соглашения, сообщает Reuters со ссылкой на Деловой совет США—АСЕАН (USABC).

Индонезия намерена закупать в США соевые бобы, кукурузу, пшеницу, хлопок и изделия из древесины. Соглашения, подписанные на ужине, организованном Торговой палатой США, включают закупки индонезийскими фирмами 1 млн т американской сои (на $685 млн), 1,6 млн т кукурузы и 93 тыс. т хлопка (на $122 млн) в течение неопределенного периода времени. Также Индонезия закупит 1 млн т пшеницы в этом году и до 5 млн т к 2030 году (на $1,25 млрд).

Cоглашения включают меморандум о взаимопонимании между правительством США, майнинговой группой Freeport-McMoRan и Министерством инвестиций Индонезии, а также договор о сотрудничестве в области добычи полезных ископаемых, договор между государственным производителем нефти Pertamina и Halliburton Co. о сотрудничестве в области добычи нефти на месторождениях. Далее упоминаются два соглашения о совместном производстве полупроводников, в том числе одно на сумму $4,89 млрд между Essence Global Group и индонезийским партнером.

Индонезийский лидер прибыл в Вашингтон для участия в заседании Совета мира Трампа, надеясь, что Джакарта сможет добиться небольшого снижения тарифов — до 18% с 19%, согласованных в прошлом году.

Эрнест Филипповский