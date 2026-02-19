eBay приобретет площадку для продажи подержанной одежды за $1,2 млрд

Международный маркетплейс eBay намерен приобрести у компании Etsy приложение по продаже подержанной одежды Depop примерно за $1,2 млрд наличными. Обе компании подтвердили предстоящую сделку, ее одобрили советы директоров eBay и Etsy, оформление приобретения завершится во втором квартале этого года, пишет Associated Press.

По состоянию на 31 декабря 2025 года приложение Depop использовали 7 млн активных покупателей, почти 90% из которых моложе 34 лет, и более 3 млн активных продавцов. Интерес eBay заключается в привлечении к своим сервисам более молодой аудитории, представителей так называемого поколения Z. Компания Etsy планирует использовать вырученные средства на общие корпоративные цели, продолжение выкупа акций и инвестиции в свою основную торговую площадку.

Ожидается, что Depop сохранит свое название, бренд, платформу и корпоративную культуру. После объявления новости акции eBay на внебиржевых торгах выросли более чем на 7%, а акции Etsy — почти на 15%. Платформа Depop работает с 2011 года. Etsy приобретала ее в 2021 году за $1,6 млрд.

Влад Никифоров