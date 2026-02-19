В Прикамье продолжает дорожать бензин

За неделю с 10 по 16 февраля 2026 года в Пермском крае средняя цена на автомобильный бензин выросла до 65,28 руб. за литр, сообщает Росстат. Стоимость бензина АИ-92 выросла на 24 коп., до 62,04 руб. за литр, АИ-95 — на 24 коп., до 67,21 руб. за литр, АИ-98 — на 14 коп., до 92,81 руб. за литр, дизельное топливо подорожало на 11 коп., до 77,59 руб. за литр.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Пермский край по-прежнему занимает второе место по цене на автомобильный бензин в Приволжском федеральном округе после Нижегородской области. Средняя цена бензина в ПФО составила 63,86 руб. за литр.

С 10 по 16 февраля цены на топливо изменились в 52 регионе Российской Федерации, более всего в Республике Коми (+2,3%). Снижение стоимости было зафиксировано в 9 субъектах, заметнее всего в Чеченской Республике (-0,6%). В Москве и Санкт-Петербурге изменение цен на бензин составило +0,1%.