США запустят портал для просмотра запрещенного в других странах контента

Госдеп США разрабатывает онлайн-портал, который позволит жителям Европы и других стран просматривать контент, запрещенный их правительствами. Власти Соединенных Штатов назвали это шагом по противодействию цензуре. При этом на портале могут быть доступны материалы, которые в разных странах отмечаются как «разжигающие ненависть высказывания и террористическую пропаганду»

Как пишет Reuters, сайт будет размещен по адресу freedom.gov (http://freedom.gov/). Предполагается, что на нем будет включена функция VPN, чтобы маскировать трафик пользователей. Проект курирует замруководителя Госдепа Сара Роджерс. Его презентация должна была состояться на прошедшей Мюнхенской конференции по безопасности, но по неизвестным причинам запуск отложили.

В Госдепе уточнили Reuters, что у правительства США нет программы по обходу цензуры, разработанной специально для Европы. При этом в ведомстве добавили, что «цифровая свобода является приоритетом для Госдепартамента и включает в себя распространение технологий обеспечения конфиденциальности и обхода цензуры».

Как напоминает агентство, американские чиновники регулярно осуждают политику ЕС, которая, по их словам, «подавляет правых политиков, в том числе в Румынии, Германии и Франции». Кроме того, в Белом доме считают, что, например, Закон ЕС о цифровых услугах и британский Закон о безопасности в интернете «ограничивают свободу слова».

Согласно федеральному реестру get.gov (http://get.gov/), веб-адрес freedom.gov (http://freedom.gov/) был зарегистрирован 12 января 2026 года. По состоянию на 18 февраля на сайте не было никакого контента.

Влад Никифоров