РБК: Певцов и Вассерман не попадут в списки на выдвижение в Госдуму

Депутаты Госдумы Дмитрий Певцов и Анатолий Вассерман, которые в 2021 году избрались по одномандатным округам Москвы, не будут баллотироваться на новый срок, сообщает РБК со ссылкой на три источника.

Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Депутаты Госдумы Анатолий Вассерман и Дмитрий Певцов

По информации собеседников издания, в округах, которые представляли парламентарии, своих кандидатов выдвинет «Единая Россия». По их словам, «расторговки» с оппозицией партия власти не планирует. Сам Дмитрий Певцов сказал РБК, что пока не определился с планами по поводу повторного выдвижения. Господин Вассерман на запрос не ответил.

На выборах 2021 года оба политика шли как самовыдвиженцы и победили при поддержке «списка Собянина» — в их округах «Единая Россия» сознательно не выставляла соперников. Дмитрий Певцов набрал 38,23% голосов по Медведковскому округу, Анатолий Вассерман — 33,66% по Преображенскому.