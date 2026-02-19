Американские военнокомандующие посетили Венесуэлу с внеплановым визитом

Командующий американскими войсками в Латинской Америке Фрэнсис Донован, а также представитель Пентагона Джозеф Юмир 18 февраля внепланово посетили Венесуэлу. Они провели переговоры с официальными лицами в Каракасе. Это первое посещение страны американскими военными после захвата президента Венесуэлы Николаса Мадуро в начале января, уточняет Reuters.

Фото: Southern Command / Handout / Reuters Командующий американскими войсками в Латинской Америке Фрэнсис Донован (слева) и представитель Пентагона Джозеф Юмир (справа)

В официальном сообщении Южного командования США в соцсети X указано, что переговоры были сосредоточены на «ситуации в сфере безопасности, шагах по обеспечению реализации трехэтапного плана президента Дональда Трампа, в частности, стабилизации ситуации в Венесуэле, и важности обеспечения общей безопасности в Западном полушарии».

Неделей ранее в Каракас приезжал министр энергетики США Крис Райт. Источники агентства полагают, что эти две состоявшиеся поездки «подчеркивают усилия президента Дональда Трампа по использованию военной мощи и энергетической политики», чтобы подтолкнуть Венесуэлу к проведению масштабных реформ.

Влад Никифоров