Mainichi: важный для изучения эволюции гигантский вирус открыт в Японии

Исследовательская группа, возглавляемая Токийским научным университетом и Национальным институтом естественных наук, обнаружила новый вид гигантского вируса в пруду Ушику-нума в префектуре Ибараки к северо-востоку от столицы Японии, сообщает издание Mainichi. Получивший название «ушикувирус» организм, признанный безвредным для людей и животных, может дать ключ к разгадке тайн эволюции.

Ученые интересуются гигантскими вирусами, поскольку некоторые теории предполагают, что древние клетки, зараженные такими вирусами, дали начало эукариотам — формам жизни, ДНК которых содержится в клеточном ядре. Поскольку все бактерии, растения и животные являются эукариотами, изучение этих вирусов может помочь разобраться в сложных процессах эволюции. В отличие от обычных вирусов, которые слишком малы, чтобы их можно было увидеть без электронного микроскопа, некоторые гигантские вирусы достаточно велики, чтобы их можно было увидеть под оптическим микроскопом, пишет газета.

В 2019 году та же группа ученых обнаружила новое семейство гигантских вирусов в горячих источниках на Хоккайдо, которое назвали семейством мамоновирусов. Ушикувирус имеет сходные характеристики и, как полагают, тесно связан с мамоновирусами. «Семейство Mamonoviridae также размножается в ядрах живых клеток. Изучая свойства гигантских вирусов, таких как ushikuvirus, которые близки к семейству Mamonoviridae, мы надеемся прояснить, как возникли клеточные ядра»,— сообщил профессор Токийского научного университета Масахару Такемуры.

Эрнест Филипповский