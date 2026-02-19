Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что выступление президента Украины Владимира Зеленского на Мюнхенской конференции по безопасности свидетельствует о его нежелании достигать мира. В интервью телеканалу «Аль-Арабия» министр подчеркнул, что слова Зеленского не требуют дополнительных комментариев и подтверждают, что он «публично заявил», что не хочет мира.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Фото: Антон Новодерёжкин, Коммерсантъ

Господин Лавров напомнил о предыдущих высказываниях Владимира Зеленского, когда тот называл жителей Донбасса «существами» и призывал тех, кто считает себя причастным к русской культуре, «проваливать в Россию». Глава МИД отметил, что после Мюнхена президент Украины сделал еще более грубое заявление, в котором раскритиковал Европу и США за недостаточное изгнание людей с российским происхождением и позволил себе нецензурное слово.

Министр иностранных дел назвал заявления Зеленского проявлением пренебрежения к русскоязычному населению и жителям Донецкой и Луганской народных республик. Господин Лавров также напомнил о дискриминации, которой подвергались жители Донбасса при киевском режиме, включая запреты на русский язык и православие.