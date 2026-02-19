Для поступления в педагогические вузы потребуют сдать профильный ЕГЭ

Министр просвещения России Сергей Кравцов сообщил, что с 1 сентября ЕГЭ по обществознанию перестанет быть обязательным при поступлении на часть направлений в педагогических вузах. Изменения начнут действовать с приемной кампании 2027/2028 учебного года.

«Согласно приказу, при поступлении на педагогические направления по профилям: математика, физика/астрономия, информатика, химия, биология, русский язык, литература — больше не будет приниматься ЕГЭ по обществознанию в качестве обязательного вступительного испытания. Вместо него абитуриентам необходимо сдать профильный предмет»,— сказал господин Кравцов в интервью «РИА Новости».

По словам министра, такой подход поможет будущим учителям уже во время учебы осознавать востребованность своей профессии и быть уверенными в трудоустройстве после окончания вуза.