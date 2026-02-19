Осужденные за мошенничество с квартирой Долиной просят вернуть дело прокурору

Четверо фигурантов дела об афере с квартирой певицы Ларисы Долиной просят апелляционную инстанцию отменить приговор и вернуть материалы прокурору для дополнительного расследования, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из осужденных.

По информации агентства, жалобы на приговор подали все осужденные и их защитники, а также прокуратура. Московский областной суд рассмотрит апелляции 19 февраля.

По мнению защиты, инкриминируемая сумма от продажи квартиры вменена фигурантам дважды. В частности, адвокат Дмитрия Основы Асим Алиев настаивает, что его подзащитный только передал свою банковскую карту знакомому для операций на криптобирже, не участвуя в мошенничестве.

Алиев добавил, что схема движения похищенных средств до конца не установлена, а следствие не допросило представителей криптобирж, через которые выводились деньги.

Житель Тольятти Андрей Основа, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев из Йошкар-Олы, а также московский тренер по пилатесу Анжела Цырульникова были признаны виновными в мошенничестве в особо крупном размере (ч. 4 ст. 159 УК). Суд приговорил Цырульникову к семи годам колонии общего режима, Каменецкого — к семи годам строгого режима, Леонтьева — к семи годам особого режима. Основа получил четыре года общего режима.