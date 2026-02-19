Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В Ленинградской области сбиты несколько беспилотников

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко сообщил, что силы ПВО сбили несколько беспилотников в Киришском районе.

«По предварительной информации пострадавших и разрушений нет»,— уточнил господин Дрозденко в Telegram-канале. Он добавил, что отражение атаки продолжается.

Примерно с 2:00 мск в Ленинградской области действует предупреждение об угрозе атаки БПЛА. По словам губернатора, скорость мобильного интернета в регионе может быть замедлена.

