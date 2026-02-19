Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область возглавили рейтинг АСИ по качеству жизни

Москва, Санкт-Петербург и Тюменская область стали лидерами Национального рейтинга качества жизни за 2025 год. Гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева представила президенту Владимиру Путину результаты исследования на заседании наблюдательного совета организации.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева

Фото: пресс-служба президента РФ Гендиректор Агентства стратегических инициатив Светлана Чупшева

Фото: пресс-служба президента РФ

По словам госпожи Чупшевой, свои позиции улучшили 42 региона, а среднероссийский интегральный индекс вырос на 6,5%. Наибольшую динамику показали Приморский край (+19 позиций), Омская (+16) и Астраханская (+15) области.

В топ-20 рейтинга вошли в том числе Татарстан, Сахалинская область, Нижегородская область, Московская область, Республика Башкортостан, Тульская область, Севастополь, Калужская область, Липецкая область, Крым.

На заседании АСИ Светлана Чупшева предложила Владимиру Путину распространить практику разработки региональных дорожных карт, аналогичную той, что используется для улучшения инвестиционного климата. «Сегодня все субъекты разработали свои региональные дорожные карты и начали по ним работать. …Хотели бы попросить по такому же образу вести работу в вопросах качества жизни вместе с регионами»,— обратилась она к президенту (цитата по сайту Кремля).