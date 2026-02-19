Курс доллара. Прогноз на 19–20 февраля
Мнения и прогнозы аналитиков о том, как будет вести себя рубль
В отсутствие прогресса на переговорах России, Украины и США в Женеве рубль несколько ослабил позиции против ведущих мировых валют. По итогам торгов среды внебиржевой курс доллара составил 76,75 руб./$, что на 10 коп. выше значений закрытия пятницы. Более сильному росту курса мешает высокое предложение валюты со стороны Банка России в рамках бюджетного правила. Эксперты допускают дальнейшее ослабление рубля.
|Банки
|Прогноз курса доллара (руб./$)
|ПСБ
|75.00-80.00
|Банк Зенит
|78.00
|«БКС Мир инвестиций»
|75.00-80.00
|«Цифра банк»
|75.00-77.00
|Банк Русский Стандарт
|77.00-79.00
|Консенсус-прогноз *
|77.40
* Консенсус-прогноз рассчитывался как среднее арифметическое прогнозов аналитиков
На текущий момент геополитические риски остаются доминирующим фактором
Неопределенность в международно-политическом диалоге вокруг ситуации на Украине оказала давление на российскую валюту, в результате чего рубль утратил значительную часть позиций, набранных накануне. Американская валюта подорожала на 0,94%, достигнув отметки 76,35 руб./$. На текущий момент геополитические риски остаются доминирующим фактором, затмевающим позитивные сигналы для национальной валюты. Среди поддерживающих факторов — подорожание нефти марки Brent на 3,5% в среду, а также сохраняющиеся высокие реальные ставки и валютные интервенции со стороны Банка России. В сложившихся условиях мы ожидаем, что рубль продолжит торговаться в пределах ранее сформировавшегося коридора 75–78 руб./$.
В фокусе — геополитические новости
Российский рубль — на относительно стабильных позициях. На текущий момент предпосылок для резких колебаний национальной валюты не наблюдается. Аккуратного оптимизма добавляют данные по инфляции в январе, которая оказалась ниже, чем прогнозировалось. В фокусе — геополитические новости. В частности, последствия мирных переговоров в Женеве, а также развитие ситуации вокруг переговоров Ирана и Соединенных Штатов. Тем временем не на стороне европейской валюты свежая статистика из еврозоны, где февральский индекс экономических настроений ZEW в Германии, который является одним из индикаторов состояния экономики ЕС, уменьшился до 58,3 пункта. Американский доллар между тем показывает укрепление мировых позиций.
Сокращение объемов предложения валюты пока никак не отражается на рубле
Рубль остается крепким, несмотря на ряд противоречивых факторов, которые, скорее, должны были привести к его умеренному ослаблению. Существенное смягчение риторики Банка России в отношении перспектив для ключевой ставки должно было сыграть против рубля, однако этого не произошло. Тем временем дефицит юаней на локальном рынке нормализуется, предоставляя рублю больше перспектив для роста. Сокращение объемов предложения валюты пока никак не отражается на рубле, при этом доллар на глобальном рынке пытается компенсировать потери. В итоге шансы на ослабление рубля в ближайшие дни возросли.
Экспортеры будут продавать валюту перед единым днем уплаты налогов
Рубль укреплялся в начале недели до 75,5 руб./$, после чего вернулся к нашему прогнозному интервалу — 76–80 руб./$. После высоких показателей прошлой недели — на 30–40% больше обычного — обороты снизились до средних значений. Ждем повышенной волатильности курса в начале следующей недели, когда откроются китайские банки, и ЦБ сможет продать валюту в рамках бюджетного правила. Также экспортеры будут продавать валюту перед единым днем уплаты налогов. Если они не продавали валюту заранее, то навес предложения валюты на следующей неделе может двинуть курс существенно ниже 76 руб./$.