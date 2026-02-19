Курс доллара. Прогноз на 19–20 февраля

Дмитрий Рожков,

директор казначейства На текущий момент геополитические риски остаются доминирующим фактором Неопределенность в международно-политическом диалоге вокруг ситуации на Украине оказала давление на российскую валюту, в результате чего рубль утратил значительную часть позиций, набранных накануне. Американская валюта подорожала на 0,94%, достигнув отметки 76,35 руб./$. На текущий момент геополитические риски остаются доминирующим фактором, затмевающим позитивные сигналы для национальной валюты. Среди поддерживающих факторов — подорожание нефти марки Brent на 3,5% в среду, а также сохраняющиеся высокие реальные ставки и валютные интервенции со стороны Банка России. В сложившихся условиях мы ожидаем, что рубль продолжит торговаться в пределах ранее сформировавшегося коридора 75–78 руб./$.

Максим Тимошенко,

директор департамента операций на финансовых рынках В фокусе — геополитические новости Российский рубль — на относительно стабильных позициях. На текущий момент предпосылок для резких колебаний национальной валюты не наблюдается. Аккуратного оптимизма добавляют данные по инфляции в январе, которая оказалась ниже, чем прогнозировалось. В фокусе — геополитические новости. В частности, последствия мирных переговоров в Женеве, а также развитие ситуации вокруг переговоров Ирана и Соединенных Штатов. Тем временем не на стороне европейской валюты свежая статистика из еврозоны, где февральский индекс экономических настроений ZEW в Германии, который является одним из индикаторов состояния экономики ЕС, уменьшился до 58,3 пункта. Американский доллар между тем показывает укрепление мировых позиций.

Владимир Евстифеев,

руководитель направления аналитического сервиса Сокращение объемов предложения валюты пока никак не отражается на рубле Рубль остается крепким, несмотря на ряд противоречивых факторов, которые, скорее, должны были привести к его умеренному ослаблению. Существенное смягчение риторики Банка России в отношении перспектив для ключевой ставки должно было сыграть против рубля, однако этого не произошло. Тем временем дефицит юаней на локальном рынке нормализуется, предоставляя рублю больше перспектив для роста. Сокращение объемов предложения валюты пока никак не отражается на рубле, при этом доллар на глобальном рынке пытается компенсировать потери. В итоге шансы на ослабление рубля в ближайшие дни возросли.