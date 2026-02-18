«Масштаб» переварили в целлюлозу

ООО «Масштаб-Строй» депутата гордумы Романа Пономарева, управлявшее пермским гипермаркетом строительных материалов, изменило название на «Химия Целлюлозы». Кроме того, компания сменила сферу деятельности на оптовую торговлю и производство химической продукции. Сам гипермаркет «Масштаб» больше не работает. Директором переименованной компании является Дмитрий Русаков, руководитель АО «Туринский целлюлозно-бумажный завод». В феврале на имущество завода решением суда было обращено взыскание в пользу государства за долги перед ФНС. Сам депутат переформатирование компании не комментирует. Эксперты полагают, что развитие «химического» бизнеса сейчас перспективнее, чем торговля стройматериалами.



Сведения о переименовании ООО «Масштаб-Строй» в ООО «Химия целлюлозы» внесены в ЕГРЮЛ 9 февраля текущего года. Ранее компания, принадлежащая депутату пермской городской думы Роману Пономареву, управляла гипермаркетом строительных материалов «Масштаб». Как следует из базы данных, кроме названия компания также изменила состав видов деятельности: 37 ранее зарегистрированных за ней видов, такие как торговля обоями и напольными покрытиями и прочее, были заменены на оптовую торговлю химическими продуктами и производство химических веществ. Роман Пономарев изменения видов деятельности комментировать отказался, объяснив, что будет готов рассказать о новом проекте позже.

Стоит отметить, что ранее компания управляла гипермаркетом «Масштаб», расположенным по адресу: ул. Деревообделочная, 8/1. Гипермаркет строительных и отделочных материалов «Масштаб» открылся в Перми 5 апреля 2008 года, площадь магазина на тот момент составила 7 тыс. кв. м. По данным 2GIS, сейчас на Деревообделочной, 8/1, расположены магазин «Строитель», гипермаркет низких цен «Маяк», магазин «Цветовоз», «Электрохозторг». При этом у гипермаркета «Масштаб» все еще действующий сайт.

По данным «СПАРК-Интерфакс», помимо «Химии целлюлозы» Роман Пономарев является совладельцем еще нескольких компаний. Речь идет о пермских ООО «Ромакс», ООО «Кармента», одноименной производственно-строительной компании. По данным того же ресурса, по крайней мере до 2022 года господин Пономарев входил в состав совета директоров АО «Туринский целлюлозно-бумажный завод».

Как следует из открытых источников, директором пермского ООО «Химия целлюлозы» и туринского завода является одно и то же лицо — Дмитрий Русаков. Он также руководит зарегистрированным в Перми ООО «УК „Тура“», которое специализируется на управлении холдинговыми компаниями, в том числе заводом.

Туринский ЦБЗ основан в 1939 году, налажен полный цикл производства — от рубки щепы и варки целлюлозы до производства бумаги и изделий из нее. Предприятие выпускает бумагу для гофрирования, картон для плоских слоев гофрокартона, оберточную бумагу, древесноволокнистые плиты и флафф-целлюлозу. В 2024 году выручка АО от продаж составила 1,23 млрд руб., чистый убыток — 33,1 млн руб. По состоянию на 18 февраля текущего года в «СПАРК-Интерфакс» имеется информация о приостановке операций по счетам компании.

В конце января текущего года власти Свердловской области сообщили, что после введения западных санкций завод наладил производство другой актуальной продукции. В частности, там было налажено производство флафф-целлюлозы, которая используется в подгузниках и детских пеленках. В январе губернатор региона Денис Паслер заявил, что Туринский ЦБЗ будет выпускать абсорбционную целлюлозу. Она используется в строительных смесях и для ликвидации разливов неф­ти. Производство планируется запустить к середине текущего года. 16 февраля 2026 года суд обратил взыскание на имущество завода по заявлению ФНС. Стоимость изъятых активов составила 105,7 млн руб. Решение в законную силу не вступило.

Эксперты считают, что если Роман Пономарев решил усилить свой бизнес в химической отрасли, то это логичный шаг. «Сегодня заниматься проектом в химической сфере намного интереснее, чем владеть магазином, тем более по продаже строительных материалов»,— говорит участник рынка коммерческой недвижимости. Он полагает, что причин для закрытия магазина «Масштаб» может быть несколько. «Логично, что сложно конкурировать с федеральными игроками. Но это же удается другим пермским строительным магазинам»,— отметил собеседник «Ъ-Прикамье».

Председатель пермского отделения ОООП «Деловая Россия» Дмитрий Теплов пояснил, что оценить перспективы новой компании без понимания направленности ее производства невозможно. «Но если говорить об изготовлении и продаже импортозамещающей продукции, то перспективы, безусловно, есть,— рассуждает он.— Минпромторг РФ утвердил целый перечень материалов, производство которых необходимо освоить в стране. В этом случае можно рассчитывать на получение субсидий и других льгот».

Дмитрий Астахов