В РПЦ предложили доработать законопроект о молельных комнатах

В Московском патриархате выразили опасения, что новый законопроект, касающийся запрета богослужений в жилых домах, может негативно сказаться на деятельности РПЦ. Об этом «Ъ» сказала руководитель правового управления Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ Фото: Валерий Мельников, Коммерсантъ

13 февраля в Госдуму был внесен законопроект, запрещающий проводить богослужения и молитвенные собрания в нежилых помещениях многоквартирных домов. Документ разрешает проводить богослужения в жилых помещениях, но только «в целях удовлетворения индивидуальных духовных потребностей лиц, проживающих в них на законных основаниях». Вместе с тем законопроект запрещает проводить в жилых, а также в нежилых помещениях многоквартирных домов богослужения и иные религиозные обряды, рассчитанные на неопределенныйкруг лиц.

«Однако при введении этой нормы важно “не выплеснуть с водою младенца”, — убеждена игумения Ксения (Чернега).— Нельзя допустить, чтобы новый закон имел обратную силу и распространял свое действие на уже созданные в жилых комплексах православные домовые храмы». По ее словам, необходимо избежать в законопроекте тех моментов, когда при помощи закона могут запретить миссионерскую деятельность при проведении в жилых помещениях религиозных обрядов индивидуального характера.

«Например, совершая освящение жилого помещения или причащая больного "на дому", священнослужитель может вступить в контакт по религиозным вопросам с родственниками жильца, проживающими в данном жилом помещении и не являющимися последователями соответствующей религиозной организации, — говорит игумения. — По логике законопроекта в таких случаях священник может быть привлечен к административной ответственности за незаконную миссионерскую деятельность, что, конечно же, недопустимо». По ее мнению, законопроект нуждается в доработке.

Павел Коробов