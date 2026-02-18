«Газпром» выделил 500 млрд рублей на социальную догазификацию

«Газпром» заключил договоры финансирования на 500 млрд руб. на социальную догазификацию — бесплатное доведение газа до границ земельных участков. Об этом рассказал вице-премьер России Александр Новак на совещании с президентом Владимиром Путиным. Число заключенных договоров достигло 1,7 млн.

«По поручению председателя правительства на площадке координационного центра обеспечен контроль за ходом работ, регулярно проводим федеральные штабы, а также организованы штабы во всех субъектах Российской Федерации под руководством глав регионов»,— сказал господин Новак.

По словам господина Новака, «Газпром» уже довел газ до границ почти 1,5 млн домовладений, пустил газ на 1,1 млн участков. По программе газификации к газу были подключены более 18 тыс. садовых некоммерческих товариществ.

Вице-премьер сообщил, что поучаствовать в программе газификации могут 13 категорий граждан. В их число входят многодетные семьи, участники боевых действий на Украине, малоимущие семьи с детьми и другие. Гражданам из этих категорий компенсируют расходы на покупку и монтаж газоиспользующего оборудования, а также на работы внутри участка.

В 2024 году Владимир Путин поставил цель по газификации участков. К 2030 году не менее чем 1,6 млн домовладений должны быть подключены к газу, а к 2036 году — не менее чем 3 млн. Планируется также улучшение среды в опорных населенных пунктах и обновление жилищного фонда. Президент поручил обеспечить граждан жильем площадью не менее 33 кв. м к 2030 году и не менее 38 кв. м к 2036 году.