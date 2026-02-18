Экспорту ищут точки роста

Экспорт нижегородских предприятий в Китай за два года упал на 44%. Об этом стало известно во время обсуждения международных и внешнеэкономических связей Нижегородской области на комитете по экономике в региональном заксобрании. В причинах такого падения региональные власти пока разбираются. О перспективах работы в экспортном направлении депутатам рассказал заместитель председателя правительства области Дмитрий Старостин. Он считает, что, если по итогам 2025 года падение экспорта остановится, это будет «небольшой победой». Депутаты от КПРФ в ходе обсуждения призвали «не сюсюкаться» с США из-за их агрессивной внешней политики против России, Венесуэлы и Кубы. Представители нижегородского правительства согласились, что давно нужно было дать жесткий ответ, но напомнили народным избранникам, что у региона таких полномочий нет.

В заксобрании Нижегородской области готовятся к намеченному на 26 февраля «правительственному часу», который будет посвящен вопросам международных и внешнеэкономических связей региона. От областного правительства по этому вопросу докладчиком будет зампред правительства Дмитрий Старостин. На заседании комитета он предварительно описал картину внешнеэкономической деятельности области. Объем экспорта Нижегородской области в 2024 году снизился более чем на 10%. Данных за 2025 год пока нет. При этом поставки нижегородских предприятий-экспортеров в КНР за последние годы упали на 44%. Пока региональные власти пытаются разобраться в причинах такого падения.

Днем ранее на комитете по экономике Дмитрий Старостин отметил, что если при подведении итогов 2025 года выяснится, что падение экспорта удалось остановить, это можно будет считать «небольшой победой».

Депутатов от КПРФ больше интересовало, не столько ВЭД региона, сколько общая политическая ситуация. Начали они с США и Дональда Трампа, которые «арестовали венесуэльского президента с женой, грозят Кубе, блокируют экспорт российских удобрений, арестовывают и топят работающие на Россию танкеры». Коммунист Евгений Зудилин задал коллегам вопрос о том, будет ли от России какая-то ответная реакция. «Они с нами сюсюкают, а санкции только увеличивают. И ведут себя как хозяева жизни. Жестче с ними надо»,— уверен коммунист Зудилин. Депутат от ЛПДР Антон Ананьин посоветовал коммунисту адресовать эти вопросы не к собравшимся в зале нижегородским коллегам, а в Минобороны РФ. «Но с вашими эмоциями я совершенно согласен»,— добавил господин Ананьин.

Бывший работник МИДа Дмитрий Старостин, курирующий на уровне областного правительства международные отношения Нижегородской области, отметил, что кубинские товарищи раньше просили российские регионы помочь справиться с «чудовищной санкционной блокадой». Он пояснил, что никаких реальных полномочий на региональном уровне в этой сфере нет. Власти могут только просить местных производителей активнее сотрудничать с Кубой.

«Мы фактор Трампа в международных делах анализируем постоянно и видим, что его политические решения дают рост американской экономике практически во всех секторах.

Огромные средства, около $500 млрд, вкладываются в технологическое перевооружение США — в системы ИИ, квантовые технологии и их внедрение в ключевые сектора экономики»,— признал зампред.

По словам Дмитрия Старостина, в этих условиях главная задача «как минимум не отставать», потому что сопоставимых ресурсов у России сейчас нет. «Я тоже считаю, что отвечать, причем очень резко и жестко, нужно было давно. Потому что сейчас уже слишком поздно»,— добавил Дмитрий Старостин, отвечая депутатам.

Обсудив международную повестку, чиновники и депутаты решили вернуться к региональным темам. Антон Ананьин предложил в международных контактах рекламировать Нижегородскую область, в частности и как бывшую закрытую Горьковскую область, где исторически сформировались сильные научно-производственные силы. Зампред согласился, что это может стать «фишкой», так как регион и сейчас входит в пятерку наиболее продвинутых с промышленной точки зрения.

В ходе обсуждения прозвучало предложение создать в регионе новое региональное объединение с взносами от предприятий на развитие экспорта.

Однако новый президент нижегородской ТПП Ольга Акимова возразила, что в стране уже есть Российский экспортный центр с большим бюджетом, а с бизнеса «взять уже нечего». Она же анонсировала первую бизнес-миссию пяти нижегородских экспортеров в Кот-д’Ивуар.

Депутат и предприниматель Игорь Гордеев попросил Дмитрия Старостина помочь бизнесу организовать сотрудничество с африканскими странами — экспорт на этот континент кажется нижегородским экспортерам привлекательным.

Сейчас в Нижегородской области насчитывается 1849 ориентированных на экспорт организаций. Это менее 1% зарегистрированных юридических лиц. О том, как расширить внешнеэкономические связи Нижегородской области и увеличить объем экспорта, депутаты и чиновники обсудят во время «правительственного часа» на заседании заксобрания 26 февраля.

Роман Кряжев