Axios: Рубио начал тайно обсуждать будущее Кубы с внуком Рауля Кастро

Госсекретарь США Марко Рубио проводит тайные переговоры с внуком бывшего секретаря ЦК Компартии Кубы Рауля Кастро — Раулем Гильермо Родригесом Кастро. Они обсуждают будущее островного государства, сообщает Axios со ссылкой на источники.

Переговоры проходят в обход официальных каналов кубинского правительства, уточнили собеседники Axios. По их информации, администрация США настаивает на смене руководства на Кубе и ищет кандидата на пост нового главы государства. Однако президент США Дональд Трамп еще не принял окончательное решение.

По информации источников Axios, советники Дональда Трампа общались и с другими влиятельными кубинцами, помимо внука Рауля Кастро. Однако его американские власти считают «наиболее важной фигурой» в стране.

В середине декабря США заблокировали экспорт нефти из Венесуэлы. Позже президент США Дональд Трамп пригрозил пошлинами на импорт товаров из стран, поставляющих нефть на Кубу. Вашингтон обвинил Гавану в «поддержке враждебных стран и террористов, стремящихся уничтожить» США.