Депутаты сыграли на трубе

Фракция КПРФ предложила комитету заксобрания Нижегородской области по ЖКХ и министерству энергетики разобраться в причинах коммунальных аварий и ускорить модернизацию инженерных сетей. В текущем отопительном сезоне крупные аварии в Нижнем Новгороде и Дзержинске оставили без воды и тепла тысячи человек, а обилие снега привело к жертвам, отметили депутаты. В министерстве сообщили, что количество аварий с прошлого отопительного сезона сократилось на 15,5%, прорывы устраняют быстрее, а в ряде муниципалитетов сети заменили полностью. Кроме того, коммунальщики в условиях аномальной зимы не справляются с обилием снега, а Госжилинспекция не успевает штрафовать нарушителей, добавили в ведомстве. Выводы об эффективности работы профильных служб чиновники и депутаты сделают после отопительного сезона.

Нижегородские власти признали, что в ЖКХ «проблемы есть, и их много»

Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Комитет заксобрания Нижегородской области по ЖКХ рассмотрел обращение депутата Романа Кабешева, который попросил разобраться с причинами крупных коммунальных аварий в Нижнем Новгороде и Дзержинске и ускорить модернизацию сетей. На минувшей неделе на перекрестке улиц Ванеева и Невзоровых прорвало трубопровод, из-за которого сотрудники Объединенного коммунального оператора были вынуждены отключить теплоснабжение. В конце января сразу несколько аварий произошли в Дзержинске, в результате более сотни домов остались без тепла и воды, напомнил депутат.

Как писал «Ъ-Приволжье», после этого Дзержинский водоканал сообщил о полном выполнении инвестпрограммы. Достоверность этих данных должна будет проверить Региональная служба по тарифам. Несмотря на многочисленные жалобы жителей Дзержинска, городские власти похвалили концессионера за оперативное устранение аварий и отметили, что подобные инциденты неизбежны на старых сетях.

Состояние коммунальных сетей остается неудовлетворительным, полагает господин Кабешев. «Процент замены не успевает за процентом износа. Люди исправно платят по растущим тарифам на ЖКУ, но не застрахованы от аварий»,— подчеркнул депутат.

Ситуацию в отрасли он назвал «битвой не на жизнь, а на смерть», вспомним еще и недавних погибших и пострадавших от падения снега.

В январе погибла жительница Выксы, в феврале — 19-летняя нижегородка и житель Воротынского района, а также пострадала группа детей. По этим фактам расследуются уголовные дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

В правительстве не отрицают обилие проблем в ЖКХ, отметил министр энергетики Михаил Куренков. Тем не менее число аварий и технологических нарушений сокращается год к году, сообщил чиновник. В текущем отопительном сезоне общее количество инцидентов сократилось на 15,5% — до 2,6 тыс., подсчитал министр. Нарушения центрального отопления снизились на 17,5% (зафиксировано 651 случай), горячего водоснабжения — на четверть (550).

«Никто не отрицает, что проблемы есть, и их много. Всем известно, что процент износа сетей достаточно высокий. К сожалению, аварии при текущем износе сетей были, есть и будут»,— подчеркнул господин Куренков.

При этом министр уверил собравшихся, что коммунальщики уже ускорили ремонт сетей. После аварии на Ванеева без тепла остались около 20 тыс. человек, ее пришлось устранять дважды из-за второй протечки, обнаруженной при раскопках. В итоге ремонт занял более девяти часов. В Дзержинске без воды остались свыше 3 тыс. абонентов, ликвидация заняла восемь часов. Однако среднее время ремонта сократилось с пяти до четырех с половиной часов, подсчитал чиновник.

По его словам, в 2023–2025 годах в ряде муниципалитетов удалось полностью заменить ветхие сети. В частности, в Мухтолово обновили сети водоснабжения и водоотведения, в Чкаловске построили новый водозабор, в Богородске — центральные системы и строят новую канализацию, модернизация проводится в Балахне.

«Понятно, что в Нижнем Новгороде решить проблему комплексно одномоментно не получится. Ищем дополнительные ресурсы»,— заверил Михаил Куренков.

Депутат Татьяна Гриневич напомнила, что домоуправляющие компании вместо уборки снега с крыш ограничиваются предупреждениями об опасности. Руководитель Госжилинспекции Игорь Сербул отметил, что ДУКи и ТСЖ в любом случае ответственны за происшествия с падением снега, однако коммунальщики не справляются с обильными снегопадами, а инспекторы работают без выходных и не успевают составлять протоколы о нарушениях. Только в минувшие выходные ГЖИ проверила более 1 тыс. многоквартирных домов и выявила нарушения при уборке кровли на 417 из них.

«Ситуация безобразная, однако погодные условия провоцируют чрезвычайные происшествия даже в хороших ДУКах. Где-то почистили, но недостаточно проконтролировали. Или почистили, но забыли оградить. Прошлая зима всех расслабила, сегодня очень много жалоб и проблем»,— согласился Игорь Сербул.

Председатель комитета Владимир Беспалов считает, что коммунальную ситуацию нельзя называть катастрофической.

По его словам, несмотря на обильные снегопады, спецтехника чистит улицы и дворы, а прорывы сетей будут происходить всегда из-за неравномерного износа, полагает депутат. Необходимо стимулировать ресурсоснабжающие организации увеличивать и выполнять инвестпрограммы, анализировать причины аварий и сосредоточиться на профилактике, подытожил господин Беспалов.

С выводами об эффективности работы ЖКХ депутаты и чиновники договорились подождать до окончания отопительного сезона.

Владимир Зубарев