Приставы взыскали почти 5 млн рублей с распивавших на улицах алкоголь петербуржцев

Судебные приставы взыскали денежные средства с 9000 жителей Санкт-Петербурга, распивавших алкоголь в общественных местах. Общая сумма штрафов составила почти 5 млн рублей, сообщили в пресс-службе ГУФССП по городу.

За прошедший год приставы возбудили свыше 16 тыс. исполнительных производств на любителей пригубить на улице. Из них 9000 погасили административные штрафы в принудительном порядке. Чаще всего употребляли алкоголь в запрещенных местах жители Выборгского, Калининского, Кировского и Приморского районов.

Также выявлено 55 случаев появления в общественных местах в нетрезвом состоянии. Эту норму закона чаще всего нарушали жители Центрального, Выборгского и Курортного районов города.

Татьяна Титаева