Во Франции украли данные 1,2 млн банковских счетов

Министерство экономики Франции сообщило, что злоумышленник получил доступ к данным о 1,2 млн банковских счетов. Власти обещают в ближайшее время связаться с клиентами банков, затронутых утечкой.

Сообщается, что в январе текущего года киберпреступник, выдававший себя за должностное лицо, получил доступ к части файла, в котором находились данные обо всех счетах, открытых во французских банках. В частности, в его распоряжении оказались номера банковских счетов RIB/IBAN, персональные данные клиентов, адреса, в некоторых случаях — идентификационные номера налогоплательщиков.

Министерство экономики заявило, что этих данных недостаточно для перевода или снятия средств с этих счетов. Однако возможно использование полученной информации для более сложных мошеннических схем, например, позволяющих при некоторых условиях якобы от лица кредиторов осуществлять прямые дебетовые списания с этих счетов.

Яна Рождественская