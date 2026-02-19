На удобрениях «ФосАгро» взойдет аквапарк

АО «Апатит» (входит в ПАО «ФосАгро») объявило тендер на выполнение работ по капитальному строительству развлекательного аквакомплекса с многоуровневым паркингом у подножья горы Айкуавенчорр в Кировске Мурманской области. Информация о конкурсе появилась на сайте «РосТендера». Проект обсуждается уже с 2018 года, а реализуется с 2022 года. Эксперты указывают на объективные трудности в реализации подобных проектов, но при этом не сомневаются в востребованности и социальной значимости проекта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Проект аквапарка

Фото: ПАО «ФосАгро» Проект аквапарка

Фото: ПАО «ФосАгро»

Заявки на участие в тендере принимаются с 16 по 24 февраля. Подведение итогов запланировано на 16 марта. Начальная цена контракта и технические параметры объекта не указаны. Как сообщали ранее СМИ Мурманской области, о планах сооружения аквапарка в Кировске стало известно в 2018 году. В 2022 году планировалось, что в проекте примут участие «Ростуризм», Корпорация развития Мурманской области и «ФосАгро». В том же году компания и правительство региона подписали соглашение о трехлетнем сотрудничестве на 15 млрд рублей. В рамках документа предусматривались инвестиции на строительство аквапарка с гостиницей в размере 2,5 млрд рублей.

В 2023 году власти региона заявляли, что проект аквапарка и гостиницы прошел историко-культурную экспертизу на предмет наличия на месте будущего строительства объектов археологической или культурной ценности. В 2024 году компания «ФосАгро» информировала об активном проектировании объектов. Ожидалось, что гостиница будет построена в конце 2026 года, а аквапарк — в 2027 году. В прошлом году Корпорация развития Мурманской области сообщала, что инвестор работает над корректировками в проектной документации.

По данным СМИ, АО «Апатит» уже владеет несколькими туристическими объектами в Кировске. Среди таких активов аэропорт Хибины, горнолыжный курорт «Большой Вудъявр» с рестораном на вершине горы Айкуайвенчорр, санаторий «Тирвас», база отдыха «Лесная», а также «Центр северного сафари».

Согласно данным NF Group, по итогам 2025 года в России представлено 76 действующих термальных комплексов общей площадью 460 тыс. кв. м. За год в стране открылось 16 новых объектов на 140 тыс. кв. м, совокупная площадь которых в два раза превысила открытия 2024 года. Эксперты отмечают, что российский рынок термальных комплексов в формате самостоятельных курортно-оздоровительных объектов формируется с 2012 года, ранее термы были частью инфраструктуры баз отдыха или отелей.

Партнер и амбассадор Vertical Hotels Ольга Шарыгина обращает внимание, что основные трудности с реализацией подобных проектов связаны с финансированием. «Себестоимость таких проектов растет даже не ежегодно и не ежеквартально — скорее ежемесячно. Кроме того, стоимость денег с 2022 года также заметно выросла, заемное финансирование за это время стало почти неподъемным для некоторых проектов»,— рассуждает эксперт и подчеркивает, что водные проекты продолжают набирать популярность в условиях ограниченных возможностей выезда за рубеж, дороговизны отдыха на российских морских курортах и растущей потребности в семейном локальном отдыхе.

Ольга Широкова, партнер NF Group, указывает, что в случае Кировска следует рассматривать не только коммерческую эффективность проекта, но и социальную значимость объекта для жителей — он может стать важным элементом городской среды для жителей и сотрудников градообразующего предприятия. «Растущий турпоток в Кировск также обеспечит посещаемость данного проекта. При этом с точки зрения туристического спроса формат проекта ближе к акватермальному комплексу с водной зоной, чем к классическому аквапарку, был бы, на наш взгляд, более востребован,— предупреждает госпожа Широкова.— Для северных территорий такой формат более устойчив с точки зрения загрузки и операционной модели».

Госпожа Шарыгина полагает, что даже для 2022 года объем инвестиций в 2,5 млрд рублей выглядел крайне оптимистично. Для текущих реалий оценка точно неактуальна — стоимость вырастет минимум в 1,5–2 раза, убеждена партнер и амбассадор Vertical Hotels. По ее мнению, Россия сегодня находится только в процессе формирования локального рынка профессионального управления в сфере гостеприимства и развлечений в целом. «Отельные российские операторы, вышедшие на рынок 10–15 лет назад, чувствуют себя, безусловно, увереннее, но каждый год появляются новые игроки, которые в целом делают рынок молодым с точки зрения экспертности и только развивающимся, а не развитым»,— дает оценку Ольга Шарыгина.

Комплексы с аквапарками — еще более узкоспециализированная часть рынка, где еще меньше игроков, а сетевых — наверное, можно пересчитать по пальцам одной руки, добавляет она. «Профессиональный специализированный оператор — безусловно, лучше для проекта, но не факт, что он найдется. В любом случае, я верю, что у проекта есть все шансы на успех»,— резюмирует эксперт.

Александра Тен