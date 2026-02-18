Ростов-на-Дону вошел в топ-10 городов по весу купленного золота в 2025 году

Ростов-на-Дону занял шестую строчку рейтинга аналитического центра Sokolov. Эксперты подсчитали, сколько золота купили жители разных городов России в 2025 году, и вычислили собственный «Индекс золотого города», который отражает вес купленного золота на каждую тысячу жителей. В донской столице этот показатель составил 14,7 г драгоценного металла, сообщили «Ъ-Ростов» в холдинге Sokolov.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

По данным аналитиков компании совокупный золотой запас жителей Ростова-на-Дону достиг 497,1 млн руб. Возглавил рейтинг Санкт-Петербург, где на тысячу жителей пришлось 36,6 г драгметалла. В 2025 году петербуржцы приобрели золота на 2,5 млрд руб. На втором месте находится Москва, где индекс составил 36,1 г. Вместе с тем столица России стала лидером по объему покупок в денежном выражении. Этот показатель достиг 5,7 млрд руб. Третье место досталось Воронежу с индексом 24,5 г золота и золотым запасом в размере 455,6 млн руб.

В пятерку лидеров также вошли Калининград (23,6 г) и Волгоград (16,8 г), в которых объем покупок в деньгах составил 224,5 млн и 383,1 млн руб. соответственно.

Маргарита Синкевич