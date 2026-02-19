От границы ключ переломят пополам

Граница Псковской области и Эстонии начнет закрываться на ночь с 24 февраля, сообщил губернатор региона Михаил Ведерников. Ограничения на прохождение погранконтроля будут действовать до конца мая, но допускается их продление, заявили в МИД Эстонии. Пункты пропуска «Шумилкино» и «Куничина Гора» были единственными круглосуточными переходами, через которые в Европу из России и обратно можно было попасть на машине.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Всего на границе между Эстонией и Россией функционируют три основных пункта пропуска «Шумилкино», «Куничина Гора» и пешеходный переход в Ивангороде

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Всего на границе между Эстонией и Россией функционируют три основных пункта пропуска «Шумилкино», «Куничина Гора» и пешеходный переход в Ивангороде

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

После 24 февраля россияне лишатся возможности круглосуточно пересекать границу на автомобилях. Въехать в Эстонию на машине можно будет с 08:00 до 20:00 через пункты пропуска «Шумилкино» и «Куничина Гора». Новое расписание ввели до 23 мая, но в МВД Эстонии допускают возможность продления ограничений. В ведомстве объяснили решение необходимостью усиления охраны границы, подчеркнув, что оно не продиктовано экономией средств на содержание погранпунктов.

Ранее министр внутренних дел Эстонии Игорь Таро отметил, что сокращение режима работы пограничных пунктов — логичный шаг, поскольку число пересечений границы значительно уменьшилось и, скорее всего, не вернется к прежним показателям. «По сравнению с 2018 годом количество переходов через границу сократилось примерно в пять раз. Если в 2018 году восточную границу пересекли 5,3 млн человек, то в 2025 году это число составило 1 084 320»,— подчеркнул господин Таро.

Согласно статистике Налогово-таможенного департамента Эстонии за 2025 год, пункт «Шумилкино» пересекли 239,5 тыс. раз (31% из них — россияне), а «Куничину Гору» — 213,9 тыс. (28%).

Участники рынка считают, что ограничения работы в первую очередь затронут автобусных перевозчиков, которые обеспечивают основную часть пассажиропотока на границе Эстонии и России. Как рассказали в Lux Express, компании пришлось отменить все ночные рейсы в Европу, потому что они идут через Эстонию. В Ecolines тоже были вынуждены скорректировать расписание автобусов до Таллина, убрав все вечерние рейсы, новый график перевозчик пока не называет. В перевозчике Anniston, также осуществляющего автобусные перевозки между двумя странами, из-за возросшего спроса на дневные рейсы в Эстонию введут еще один рейс. Маршрут «Псков — Таллин» запустят с апреля, но его точный график в компании пока не разглашают.

Эксперты допускают, что нововведения могут быть пролонгированы, премьер-министр Эстонской Республики Кристен Михал ранее анонсировал консультации с Латвией, которая в прошлом году ужесточила правила въезда в страну из России.

Транспортный аналитик Владислав Булгаков отмечает, что, кроме финансовых потерь, ограничения повлияют на движение между странами обычных водителей. Он не исключает повторения ситуации, которая возникла на пункте пропуска «Нарва», где после введения приостановки работы в ночное время в 2024 году начали образовываться большие очереди. В праздничные дни желающим пересечь границу со стороны Эстонии приходится ждать по восемь-двенадцать часов.

Стефания Барченкова