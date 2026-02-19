Апелляция переписала историю с репутацией

В Санкт-Петербурге суд отменил решение первой инстанции, признавшей, что автор Telegram-канала «Книжный Лис Z» Ирина Лисова опорочила репутацию издательства детских книг «КомпасГид». С весны прошлого года блогер активно начала обвинять печатный дом в критике СВО, а также в пропаганде взглядов экстремистского и запрещенного в России движения ЛГБТ. Книгоиздатели, в свою очередь, заявили, что никогда не боялись работать со «сложными темами», и подали иск о защите деловой репутации, в котором потребовали автора опровергнуть сказанное.

18 февраля 13-й арбитражный апелляционный суд отменил по жалобе Ирины Лисовой решение Арбитражного суда Санкт-Петербурга и Ленинградской области, который 8 декабря минувшего года признал, что детская писательница распространяла недостоверные сведения, порочащие репутацию издательства книг для подростков «КомпасГид». Поводом для обращения в суд стали публикации госпожи Лисовой, в которых объектом критики стали, в частности, автор «КомпасГида» Ольга Громова с ее повестью «Сахарный ребенок», а также лично глава печатного дома Виталий Зюсько.

Ирина Лисова — писательница, автор Telegram-канала «Книжный Лис Z» и шеф-редактор издания «Петербургский дневник». Прежде чем прийти в СМИ, она несколько лет проработала в школе учительницей начальных классов. Ирина Лисова также ведет сайт о детских книгах «Буки». Сама является автором рассказов и повестей для школьников, публиковалась в журналах «Кукумбер», «Мурзилка», «Чиж и Ёж» и «Урал». «КомпасГид» появился в 2009 году как издательство «для думающих детей и подростков», которое ориентировано на литературу, обращающую внимание на важные для молодых людей проблемы.

Господин Зюсько ранее выпустил заявление, в котором сообщил, что критика переросла в «распространение сведений, имеющих признаки диффамации, включая утверждения, затрагивающие деловую репутацию издательства и содержащие прямые обвинения в противоправной деятельности».

«Да, мы последовательно выпускаем детско-подростковые книги о сложных вопросах, с которыми сталкиваются наши юные читатели в познании мира, но они достойны взвешенных и корректных дискуссий, а не призывов сжечь книги и вычеркнуть из культурного поля всех причастных. Мы считаем агрессивные нападки, искажение информации и хамство неприемлемым дискурсом для современного российского общества»,— подчеркнул он.

Кроме того, как отмечается в заявлении, писательница не ограничилась блогом, начав направлять официальные запросы в библиотеки, оргкомитеты книжных фестивалей и к региональным властям, ставя под сомнение законность работы «КомпасГида» и участия его авторов в культурных программах.

Так, согласно записям в Telegram-канале «Книжный Лис Z», первые критические посты начали появляться там в марте 2025 года.

В одном из них блогер пеняет, что Виталий Зюсько, а также ряд руководителей других издательств («Розовый жираф», «Самокат», «Белая ворона») подписали в 2022-м открытое письмо работников детской литературы «против СВО». Также госпожа Лисова негодует, что их авторы продолжают «ездить, книжки свои продавать, писателей своих везде пихают».

В своем иске «КомпасГид» попросил суд обратить внимание на высказывания: «И издательство "КомпасГид", да-да, то самое, которое… за пропаганду запрещенного ЛГБТ...» (движение признано экстремистским и запрещено в России); «И эта книга ("Сахарный ребенок") преподносится везде как документальная историческая повесть. Ну потому что сама автор так сказала. И издательство "КомпасГид"... ее везде активно под таким соусом и двигает уже много лет».

Ответчик в своем отзыве выразил несогласие с доводами истца, а также представил заключение специалиста, который пришел к выводам, что высказывания Ирины Лисовой являлись лишь ее оценочными суждениями, а поэтому, мол, не могут являться предметом судебной защиты. В тот раз суд встал на сторону книгоиздателей, обязав писательницу удалить соответствующие посты со своего канала и опубликовать там резолютивную часть решения суда, а также взыскать с нее пользу «КомпасГида» 5 тыс. рублей неустойки за каждый день просрочки исполнения и 50 тыс. рублей расходов по уплате госпошлины.

На последнем же заседании 13-й арбитражный апелляционный суд постановил: «Отменить решение суда полностью и принять по делу новый судебный акт». Теперь уже проигравшее издательство намерено добиваться правды в кассационном суде.

Андрей Кучеров