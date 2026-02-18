У поступающих в технические вузы — самые высокие баллы ЕГЭ

НИУ ВШЭ представил данные ежегодного мониторинга качества приема в вузы по итогам приемной кампании 2025 года. Исследование показало, что в России продолжилось смещение фокуса интереса абитуриентов с высокими баллами ЕГЭ с программ социогуманитарного цикла на инженерные и IT-направления.

Среди 16 вузов со средним баллом ЕГЭ выше 80 оказалось всего два социально-гуманитарных университета (МГИМО и Всероссийская академия внешней торговли), инженерных же вузов в этом списке семь. Впервые за 15 лет существования рейтинга технические университеты заняли весь топ-3 по этому показателю.

При проведении мониторинга НИУ ВШЭ анализирует информацию о средних баллах ЕГЭ, размещенную на официальных сайтах вузов. При этом учитываются только очные программы бакалавриата и специалитета преимущественно в тех университетах, где на первый курс поступило больше 300 студентов. Для расчета среднего балла берутся только результаты ЕГЭ поступивших без учета баллов за дополнительные вступительные испытания и личные достижения. В мониторинге не участвуют творческие вузы, где ключевое значение имеют творческие испытания, а не ЕГЭ, и военные учебные заведения, принимающие только выпускников специализированных училищ.

В целом средний балл ЕГЭ составляет 67,1, подсчитали авторы исследования. По сравнению с прошлым годом он понизился на 1 балл — в основном за счет снижения результатов платников. В приемную кампанию 2026 года, напомним, Минобрнауки получило право распределять вузам и платные места, в том числе ради повышения среднего балла поступающих.

Исследователи замечают, что региональные вузы постепенно стабилизируют качество приема — университетов, где средний балл ЕГЭ ниже 56, становится меньше. Отметим, что большинство бюджетных мест в последние несколько лет достаются именно региональным вузам (73% в 2025 году), чтобы уменьшить отток студентов в Москву и Санкт-Петербург. Авторы мониторинга отмечают, что Новгородская, Калининградская области и Карелия сегодня формируют «новую группу региональных образовательных центров, так как сочетают относительно высокие средние баллы ЕГЭ с приростом числа зачисленных».

Полина Ячменникова