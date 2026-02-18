«Эксмо» объявило об изъятии из продажи «Кафки на пляже» Мураками

Издательство «Эксмо» объявило партнерам об отзыве из продажи книги «Кафка на пляже» Харуки Мураками. Решение объяснили «сокращением возможных юридических рисков». Об этом сообщил источник «Ъ».

Фото: Издательство «ЭКСМО»

На сайте «Эксмо» в наличии нет ни одного из представленных изданий «Кафки на пляже». Бумажная и электронная версии, а также аудиокнига недоступны для покупки.

«Кафка на пляже» был издан в 2002 году. Это девятый роман Харуки Мураками. За него автор получил Всемирную премию фэнтези. The New York Times внесла книгу в список лучших романов 2005 года.