В МЧС настроены по-боевому

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков 18 февраля выступил в Совете федерации с докладом о работе ведомства в 2025 году и подготовке к 2026-му. Помимо сезонных пожаров и паводков, а также дефицита личного состава в число обозначенных им вызовов вошли атаки на резервуарные парки и разминирование новых территорий.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Куренков (слева) доложил Валентине Матвиенко, Юрию Воробьеву и другим сенаторам, как МЧС выполняет свои задачи в мирных и боевых условиях

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Основную часть выступления Александр Куренков посвятил подготовке к весеннему половодью. Причину повторяющихся подтоплений он связал с ростом циклонической активности, застройкой неблагоприятных зон и состоянием гидротехнических сооружений. Многие населенные пункты исторически расположены в опасных районах и защитной инфраструктурой не обеспечены, а ее возведение требует «колоссальных затрат». В связи с этим министр рекомендовал местным властям ужесточить контроль за жилищным строительством, признав, однако, политическую чувствительность таких решений: «Все, наверное, не хотят проблем с населением, особенно в предвыборный период».

Доложил господин Куренков и о работе МЧС в прифронтовых условиях, констатировав, что большое число неразорвавшихся боеприпасов осложняет как проведение превентивных мероприятий, так и реагирование на ЧС. По словам министра, в связи с этим МЧС готовит проект указа о создании единой системы управления противоминной деятельностью, координирующего работу соответствующих подразделений всех ведомств. Документ предусматривает поэтапное увеличение численности саперных подразделений почти на 2 тыс. человек к 2028 году — с нынешних 753 до более чем 2,8 тыс. специалистов. Планируется создание профильного управления в центральном аппарате МЧС и сети специализированных подразделений в регионах, а также формирование единой системы подготовки расчетов, централизованный учет очищенных территорий и расширение учебной базы для пиротехников.

После завершения доклада сенатор Марина Сидухина напомнила министру о поручениях президента по усилению подразделений разминирования. Господин Куренков рассказал, что такие формирования уже созданы в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской и Херсонской областях.

Сенатор Сергей Евстифеев задал вопрос о развитии технических средств разминирования. Глава МЧС отчитался, что на территории ДНР и ЛНР уже используются шесть роботизированных комплексов, а в 2026 году планируется поставка еще семи. Роботы для разминирования и пожаротушения применяются уже сейчас, при этом ведомство продолжает разработку более перспективных моделей, заверил министр.

Тему тушения пожаров в приграничных регионах подняла сенатор Ольга Бас. На этот вопрос взялся ответить заместитель министра Вячеслав Бутко, который сообщил, что в 2025 году на новые территории было направлено 15 бронированных пожарных машин и около 450 средств обнаружения беспилотников. «Не хочу хвастаться, но такого опыта тушения резервуарных парков, как у нас, в мире нет ни у кого»,— добавил чиновник. По его словам, если раньше подобные пожары ликвидировались за 7–8 дней, то теперь максимальный срок составляет 4–5 суток.

Отвечая на вопрос Николая Ежова, Александр Куренков рассказал о поддержке сотрудников, работающих в новых регионах. По словам министра, вопрос присвоения статуса ветеранов боевых действий тем, кто выполняет задачи в зоне СВО и на прилегающих территориях, сейчас прорабатывается совместно с депутатами и федеральными ведомствами.

Отдельно господин Куренков остановился на кадровом дефиците. По его словам, укомплектованность Федеральной противопожарной службы (ФПС) в среднем по стране составляет 65,5%. Достигнута договоренность с Минобороны о ежегодном направлении в ФПС до 5 тыс. военнослужащих срочной службы — относительно небольшое число на фоне более чем 300-тысячного штата, способное лишь частично смягчить кадровый дефицит без увеличения штатной численности. «Ситуация сложная, но, наверное, как у всех. Не жалуемся. Бывало и посложнее»,— резюмировал глава МЧС, добавив, что личный состав «все понимает».

