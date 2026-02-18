Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
В МЧС настроены по-боевому

Александр Куренков рассказал сенаторам о работе в прифронтовых условиях

Министр по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Александр Куренков 18 февраля выступил в Совете федерации с докладом о работе ведомства в 2025 году и подготовке к 2026-му. Помимо сезонных пожаров и паводков, а также дефицита личного состава в число обозначенных им вызовов вошли атаки на резервуарные парки и разминирование новых территорий.

Александр Куренков (слева) доложил Валентине Матвиенко, Юрию Воробьеву и другим сенаторам, как МЧС выполняет свои задачи в мирных и боевых условиях

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Основную часть выступления Александр Куренков посвятил подготовке к весеннему половодью. Причину повторяющихся подтоплений он связал с ростом циклонической активности, застройкой неблагоприятных зон и состоянием гидротехнических сооружений. Многие населенные пункты исторически расположены в опасных районах и защитной инфраструктурой не обеспечены, а ее возведение требует «колоссальных затрат». В связи с этим министр рекомендовал местным властям ужесточить контроль за жилищным строительством, признав, однако, политическую чувствительность таких решений: «Все, наверное, не хотят проблем с населением, особенно в предвыборный период».

Доложил господин Куренков и о работе МЧС в прифронтовых условиях, констатировав, что большое число неразорвавшихся боеприпасов осложняет как проведение превентивных мероприятий, так и реагирование на ЧС. По словам министра, в связи с этим МЧС готовит проект указа о создании единой системы управления противоминной деятельностью, координирующего работу соответствующих подразделений всех ведомств. Документ предусматривает поэтапное увеличение численности саперных подразделений почти на 2 тыс. человек к 2028 году — с нынешних 753 до более чем 2,8 тыс. специалистов. Планируется создание профильного управления в центральном аппарате МЧС и сети специализированных подразделений в регионах, а также формирование единой системы подготовки расчетов, централизованный учет очищенных территорий и расширение учебной базы для пиротехников.

После завершения доклада сенатор Марина Сидухина напомнила министру о поручениях президента по усилению подразделений разминирования. Господин Куренков рассказал, что такие формирования уже созданы в Белгородской, Брянской, Волгоградской, Курской и Херсонской областях.

Сенатор Сергей Евстифеев задал вопрос о развитии технических средств разминирования. Глава МЧС отчитался, что на территории ДНР и ЛНР уже используются шесть роботизированных комплексов, а в 2026 году планируется поставка еще семи. Роботы для разминирования и пожаротушения применяются уже сейчас, при этом ведомство продолжает разработку более перспективных моделей, заверил министр.

Тему тушения пожаров в приграничных регионах подняла сенатор Ольга Бас. На этот вопрос взялся ответить заместитель министра Вячеслав Бутко, который сообщил, что в 2025 году на новые территории было направлено 15 бронированных пожарных машин и около 450 средств обнаружения беспилотников. «Не хочу хвастаться, но такого опыта тушения резервуарных парков, как у нас, в мире нет ни у кого»,— добавил чиновник. По его словам, если раньше подобные пожары ликвидировались за 7–8 дней, то теперь максимальный срок составляет 4–5 суток.

Глава МЧС рассказал депутатам, как решает проблемы несмотря на недофинансирование

Отвечая на вопрос Николая Ежова, Александр Куренков рассказал о поддержке сотрудников, работающих в новых регионах. По словам министра, вопрос присвоения статуса ветеранов боевых действий тем, кто выполняет задачи в зоне СВО и на прилегающих территориях, сейчас прорабатывается совместно с депутатами и федеральными ведомствами.

Отдельно господин Куренков остановился на кадровом дефиците. По его словам, укомплектованность Федеральной противопожарной службы (ФПС) в среднем по стране составляет 65,5%. Достигнута договоренность с Минобороны о ежегодном направлении в ФПС до 5 тыс. военнослужащих срочной службы — относительно небольшое число на фоне более чем 300-тысячного штата, способное лишь частично смягчить кадровый дефицит без увеличения штатной численности. «Ситуация сложная, но, наверное, как у всех. Не жалуемся. Бывало и посложнее»,— резюмировал глава МЧС, добавив, что личный состав «все понимает».

Дмитрий Сотак

