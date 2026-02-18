Задержан замглавы Новороссийска Роман Карагодин

Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали замглавы Новороссийска, руководителя управления строительства Романа Карагодина. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Замглавы Новороссийска Роман Карагодин

Фото: Соцсети Романа Карагодина Замглавы Новороссийска Роман Карагодин

Фото: Соцсети Романа Карагодина

Роман Карагодин был назначен и.о. замглавы Новороссийска в апреле 2025 года, утвердили его на этот пост в октябре. В должность руководителя МКУ «Управление строительства» он вступил 21 июня 2024 года. Муниципальное учреждение занимается проектированием, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом муниципальной собственности.

До назначения на пост руководителя управления строительства он два года возглавлял Водоканал в городе Шахты Ростовской области, работал директором МУП «Шахтыстройзаказчик».