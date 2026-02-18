Задержан замглавы Новороссийска Роман Карагодин
Сотрудники управления ФСБ России по Краснодарскому краю задержали замглавы Новороссийска, руководителя управления строительства Романа Карагодина. Об этом сообщили ТАСС в силовых структурах.
Замглавы Новороссийска Роман Карагодин
Фото: Соцсети Романа Карагодина
Роман Карагодин был назначен и.о. замглавы Новороссийска в апреле 2025 года, утвердили его на этот пост в октябре. В должность руководителя МКУ «Управление строительства» он вступил 21 июня 2024 года. Муниципальное учреждение занимается проектированием, строительством, реконструкцией и капитальным ремонтом муниципальной собственности.
До назначения на пост руководителя управления строительства он два года возглавлял Водоканал в городе Шахты Ростовской области, работал директором МУП «Шахтыстройзаказчик».