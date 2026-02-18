На Дону введут ответственность за отсутствие кондиционеров в транспорте

Власти Ростовской области планируют ввести административную ответственность за некачественную работу транспорта. Об этом сообщил председатель регионального заксобрания Александр Ищенко.

Транспортным компаниям нужно иметь ввиду, что некачественной работой является прежде всего отсутствие кондиционеров летом и отопления зимой. Соответствующие изменения рассмотрят на предстоящем заседании 19 февраля.

Речь идет о первом чтении законопроекта. Пока власти намерены учесть все возможные замечания и предложения от общественников, бизнеса и тех, кто пользуется общественным транспортом.

Мария Хоперская