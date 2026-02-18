Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На Дону введут ответственность за отсутствие кондиционеров в транспорте

Власти Ростовской области планируют ввести административную ответственность за некачественную работу транспорта. Об этом сообщил председатель регионального заксобрания Александр Ищенко.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Транспортным компаниям нужно иметь ввиду, что некачественной работой является прежде всего отсутствие кондиционеров летом и отопления зимой. Соответствующие изменения рассмотрят на предстоящем заседании 19 февраля.

Речь идет о первом чтении законопроекта. Пока власти намерены учесть все возможные замечания и предложения от общественников, бизнеса и тех, кто пользуется общественным транспортом.

Мария Хоперская

