На Дону введут ответственность за отсутствие кондиционеров в транспорте
Власти Ростовской области планируют ввести административную ответственность за некачественную работу транспорта. Об этом сообщил председатель регионального заксобрания Александр Ищенко.
Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ
Транспортным компаниям нужно иметь ввиду, что некачественной работой является прежде всего отсутствие кондиционеров летом и отопления зимой. Соответствующие изменения рассмотрят на предстоящем заседании 19 февраля.
Речь идет о первом чтении законопроекта. Пока власти намерены учесть все возможные замечания и предложения от общественников, бизнеса и тех, кто пользуется общественным транспортом.