Бумага всему голова

Верховный суд РФ (ВС) признал, что банки не отвечают за потери клиента, которые возникли из-за ограничения дистанционных платежей в связи с подозрениями в нарушении антиотмывочного закона. У клиента оставалась возможность подать документы в отделение в бумажном виде, его права не нарушены, максимум, что он может сделать,— оспорить банковскую комиссию, если та будет завышена, сочли в ВС. Потребность в срочной оплате и отсутствие поблизости офисов банка также не являются аргументом, признал ВС. Ряд юристов опасается, что решение может спровоцировать рост блокировок онлайн-платежей.

В рамках спора Альфа-банка с ООО «Х-Дзор» ВС вынес важное решение, которое может изменить баланс сил в отношениях кредитных организаций и их клиентов. В 2024 году ООО помогало в организации поставки товаров для нужд СВО. Получив деньги от заказчика, «Х-Дзор» оформил платежное поручение на перечисление 13,7 млн руб. поставщику. Платеж не был проведен — Альфа-банк со ссылкой на антиотмывочный закон (115-ФЗ) затребовал дополнительные документы, включая товарно-транспортные накладные и путевые листы.

«Х-Дзор» предоставил имеющиеся договоры, уточнив, что не располагает товаросопроводительными документами, так как поставка идет на условиях 100-процентной предоплаты. Но банк счел, что операция остается сомнительной, и ограничил клиенту дистанционные платежи юрлицам суммой в 200 тыс. руб. в месяц. Для перечисления больших сумм нужно было прийти в отделение банка с бумажными документами.

В итоге «Х-Дзор» взял нужную сумму для оплаты товаров взаймы у ИП, объяснив это срочностью поставки. За выданный на месяц заем компания обязалась уплатить 6% от взятой суммы, а при просрочке начислялись еще проценты и неустойка. ИП перевел средства поставщику, и товар был отгружен. Но разблокировать онлайн-платежи клиенту удалось только спустя месяц после истечения срока возврата займа.

Ограничения по счету действовали два месяца и были сняты после того, как компания предоставила банку акты перевозки товара, подала жалобы региональному управляющему и в ЦБ.

«Х-Дзор» вернул ИП 13,7 млн руб. без учета процентов и неустойки (еще 13,1 млн руб.), с требованием об уплате которых заимодавец обратился в суд. Клиент, в свою очередь, потребовал взыскать эти расходы с Альфа-банка как убытки из-за неправомерного ограничения онлайн-операций.

Арбитражный суд Краснодарского края объединил иски в одно дело и частично удовлетворил оба: «Х-Дзор» обязали выплатить 7,2 млн руб. неустойки в пользу ИП, а банк — ту же сумму убытков в пользу клиента. Апелляция и кассация поддержали решение, указав, что из документов клиента изначально можно было установить суть и законность платежа, о спорной операции банк в Росфинмониторинг не сообщал, а снять ограничения помогла именно жалоба в ЦБ.

Носитель вне подозрений

Альфа-банк обжаловал эти решения в ВС, настаивая на правомерности своих действий и подозрительности операции. Дело передали в экономколлегию, которая в итоге встала на сторону банка. ВС указал, что 115-ФЗ обязывает банки принимать меры по выявлению и пресечению подозрительных операций. Среди таких мер допускается ограничение онлайн-платежей и введение приема документов только на бумажном носителе, если это позволяет договор с клиентом. Экономколлегия также сослалась на рекомендацию ЦБ РФ от апреля 2007 года при выявлении банком сомнительных операций у клиента принимать от него расчетные документы на бумажном носителе.

По мнению ВС, ограничение онлайн-платежей не препятствует проводить финансовые операции, а «всего лишь меняет формат взаимодействия» с банком, что не лишает клиента «права свободно распоряжаться денежными средствами, находящимися на расчетном счете, в полном объеме» через предоставление бумажных документов. Причем «ответственность за фактические сложности, которые могут возникнуть у клиента в связи с ограничением дистанционного доступа к банковским услугам, не должна при этом автоматически возлагаться на кредитную организацию», подчеркнула экономколлегия. Клиент, отметил ВС, самостоятельно определяет свою структуру и сотрудников, уполномоченных взаимодействовать с банком, «равно как и выбор кредитной организации, исходя из развернутости сети ее филиалов и отделений».

Но если банк произвольно повышает комиссию за обслуживание клиента в офисе, ее можно оспорить в суде. Поскольку не подтверждено, что «Х-Дзор» обращался в отделение с бумажной платежкой и получил отказ, нельзя сделать вывод, что компания не могла своевременно рассчитаться по договорам поставки и займа «именно вследствие действий банка», заключил ВС.

Взыскание с банка 7,2 млн руб. убытков было отменено.

В пресс-службе Альфа-банка сообщили, что «согласны с позицией ВС». Там уточнили, что «банк действует строго в рамках законодательства» и применяемые ограничения оправданны, но при предоставлении клиентом необходимой информации банк всегда готов пересмотреть решение.

Клиенту всегда риск

Мнения юристов о позиции ВС разделились. Партнер юрфирмы Orchards Алексей Станкевич лишь отчасти согласен с выводами суда: «Формально банк не блокировал счет полностью, оставив возможность бумажного взаимодействия, но такой подход игнорирует современную бизнес-реальность. Сейчас подача платежек на бумаге -— это, безусловно, архаизм: по данным ЦБ, более 99% расчетных документов поступают в электронном виде». Он также считает «избыточно жестким» вывод, что доступность отделения и наличие в компании сотрудника для подачи бумажных документов относятся к личным проблемам клиента, так как «такая позиция не учитывает несимметричность отношений, когда банк в одностороннем порядке ограничивает онлайн-обслуживание, а все бремя последствий перекладывается на клиента».

1,389 триллиона рублей составил объем безналичных операций юрлиц по оплате товаров и услуг с использованием банковских карт, по данным ЦБ за девять месяцев 2025 года

Коллегия судей фактически переложила на бизнес-клиентов все издержки по подаче бумажных документов, что особенно проблематично для компаний, обслуживающихся в онлайн-банках, подчеркивает управляющий партнер юрфирмы «Один к одному» Даниил Наймушин. Он также считает устаревшей ссылку на рекомендации ЦБ от 2007 года, ведь почти за 20 прошедших лет «дистанционные каналы стали основной формой взаимодействия даже у традиционных банков».

Впрочем, руководитель юрфирмы «Неделько и партнеры» Василий Неделько подчеркивает, что банки обязаны исполнять требования антиотмывочного закона, и здесь клиенту важно было попытаться подать платежку на бумаге, но из дела неясно, предпринимал ли «Х-Дзор» такие действия. По его наблюдениям, обычно банки не спешат исполнять платежные поручения, представленные на бумаге. Юрист практики разрешения споров и банкротства BGP Litigation Дмитрий Усольцев считает, что ограничение дистанционного обслуживания не противоречит ни Гражданскому кодексу, ни 115-ФЗ.

Интернет-банкинг представляет собой дополнительную услугу, которую по условиям договора банк обычно вправе приостановить или ограничить, причем без предварительного уведомления клиента, поясняет свою мысль господин Усольцев.

Управляющий партнер АБ «Юг» Юрий Пустовит согласен с отсутствием причинно-следственной связи между действиями банка и убытками компании. По его мнению, позиция ВС «приведет к снижению схем особо изобретательных клиентов по обходу принимаемых банками мер по противодействию отмыванию».

Блокировки в законе

Ряд юристов допускает учащение блокировок онлайн-платежей после решения ВС, учитывая снижение рисков взыскания с банков убытков. «Если банки воспримут позицию ВС буквально, риск временной блокировки онлайн-платежей может стать серьезным фактором для предпринимателей, фактически парализующим текущие операции»,— предупреждает Даниил Наймушин. Кроме того, по его мнению, указание ВС на возможность оспорить лишь комиссию за бумажное поручение, но не взыскать убытки «снижает стимулы банков к оперативной коммуникации».

Руководитель блока цифрового бизнеса ТКБ-банка Наталья Базалей говорит, что решение ВС фактически подтвердило уже сложившийся тренд: «Банк вправе применять ограничительные меры при наличии признаков сомнительности операций в рамках требований 115-ФЗ и собственных риск-политик». Суд зафиксировал, что реализация процедур внутреннего контроля сама по себе не является нарушением прав клиента, если действия банка основаны на законе и договоре, добавляет она. При этом госпожа Базалей считает «некорректным говорить», что позиция ВС увеличит число ограничений онлайн-платежей, так как «частота таких мер определяется настройкой системы финансового мониторинга и риск-моделей, которые калибруются исходя из уровня риска и требований регулятора».

Анна Занина, Ян Назаренко, Ксения Дементьева