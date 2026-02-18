Петербурженка отсудила 700 тысяч рублей за полученный из-за наледи перелом в Казани

Колпинский районный суд Санкт-Петербурга встал на сторону Валентины Савьевской, пострадавшей при падении на гололеде в Казани. Ответственную за уборку компанию обязали выплатить ей 700 тыс. рублей, сообщили в объединенной пресс-службе городских судов.

Жительница Северной столицы при падении 26 января 2025 года около дома 11 по улице Бурхана Шахиди получила сложный оскольчатый перелом голени со смещением. Ее доставили в больницу и провели операцию с установкой пластин и винтов. Затем Валентина Савьевская проходила стационарное и амбулаторное (до 20 июня) лечение. Истец указала, что ответчик ненадлежаще исполнял обязанности по обработке тротуара.

Петербурженка попросила взыскать с МУП Казани «Городской производственный трест водного и зеленого хозяйства „ГОРВОДЗЕЛЕНХОЗ“» материальный ущерб в размере 33,8 тыс. рублей, расходы на заключение специалиста в размере 25250 рублей и компенсацию морального вреда в размере миллиона рублей. В пользу пострадавшей взыскали компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей, ущерб в размере 9369 рублей и расходы на составление заключения специалиста в размере 25250 рублей.

Татьяна Титаева