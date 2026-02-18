За изготовление наркотиков на 16 лет осудили 22-летнего жителя Ленобласти

Суд приговорил 22-летнего Ивана Летунова к 16 годам лишения свободы в исправительной колонии за производство запрещенных веществ. Он организовал нарколабораторию в доме в Выборгском районе, сообщили в пресс-службе регионального управления прокуратуры.

Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Летунова признали виновным в незаконном производстве наркотических средств группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере (ч. 5 ст. 228.1 УК РФ). Для изготовления таких веществ он использовал реактивы и прекурсоры. В лаборатории обнаружили около 2 кг наркотиков для последующего сбыта.

Запрещенные вещества были изъяты во время обыска. Уголовное дело в отношении соучастников выделили в отдельное производство.

Татьяна Титаева