В России за неделю яйца подорожали на 3%

За неделю с 10 по 16 февраля инфляция в России замедлилась на 0,12%, следует из отчетов Росстата и Минэкономики. Рост цен на продовольственные товары замедлился на 0,15%, стоимость непродовольственных товаров не изменилась.

За неделю куриные яйца подорожали на 3,4%, баранина — почти на 3%. Морковь выросла в цене на 2,4%, картофель — на 1,1%, огурцы — на 0,5%. Овощи в целом подорожали на 0,7%. Снизились цены на молоко (-0,5%), куриное мясо, сливочное масло и сметану (-0,4%), мясные консервы для детского питания и свинину (-0,3%).

Среди непродовольственных товаров на 0,8% подорожал активированный уголь, на 0,6% — левомеколь. Цены на зубные щетки и спички выросли на 0,4%, на шампуни — на 0,5%.

Стоимость поездки на отдых в ОАЭ выросла на 8,6%. Проживание в трехзвездочных гостиницах подорожало на 0,9%, в двухзвездочных — на 0,4%. Цены на путевки в пансионаты и дома отдыха увеличились на 0,9%, в санатории — на 0,4%.