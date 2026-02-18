В Свердловской области не будут объединять «медицину катастроф» и скорую помощь

Свердловский минздрав не планирует объединять «Территориальный центр медицины катастроф» (ТЦМК) со службой скорой помощи, сообщила заместитель губернатора – министр здравоохранения Свердловской области Татьяна Савинова. Ранее местные СМИ писали о возможном объединении двух структур.

«Этого решения не просто нет, оно даже не обсуждается, его нет на повестке дня. Мои управленческие решения достаточно несложно просчитать, они всегда направлены на одно — на улучшение оказания медицинской помощи»,— заявила Татьяна Савинова.

«Во всех обсуждениях этой темы речь идет о финансовой эффективности. Но в здравоохранении она вторична. И если есть даже очевидная финансовая эффективность, но нет понимания, что это даст с точки зрения улучшения оказания медицинской помощи, то для меня это несостоятельно»,— отметила госпожа Савинова.

По ее словам, основной задачей в текущем году является создание окружной модели скорой медицинской помощи. «Абсолютно убеждена, что центру медицины катастроф будет намного легче выстраивать партнерские отношения с шестью окружными станциями скорой помощи, чем с 60 медицинскими организациями»,— подчеркнула министр.

