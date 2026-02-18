В Каталонии обнаружили новое строение Антонио Гауди

Испанские ученые пришли к выводу, что построенное в 1905 году шале в горах Каталонии принадлежит авторству знаменитого архитектора Антонио Гауди. Об этом сообщила министр культуры Каталонии Соня Эрнандес Альмодовар, которую цитирует The Guardian.

Речь идет о трехэтажном шале в горах в районе Бергеда, примерно в 130 км к северу от Барселоны. Шале было построено в 1905 году для инженеров, работавших на шахте по соседству. Заказчиком был каталонский предприниматель Эусеби Гуэль, ему принадлежало цементное производство, к которому и относилась эта шахта. Гуэль был известным покровителем Антонио Гауди — по его заказу архитектор соорудил, в частности, портал его усадьбы и парк Гуэль в Барселоне. Из-за сотрудничества Гауди с Гуэлем, а также из-за характерных для архитектора изогнутых форм в шато ранее уже высказывались предположения о том, что именно он построил это здание.

Теперь же группа ученых во главе с историком архитектуры Галдриком Сантаной Ромой из Политехнического университета Барселоны окончательно пришла к выводу, что это здание принадлежит Гауди. «После длительных исследований мы пришли к выводу, что Шато де Катльярас — работа Гауди. Однако это авторство строго ограничено начальными этапами проекта, так как Гауди не руководил работами, которые не в полной мере соответствовали его первоначальному замыслу»,— отметил он.

Яна Рождественская