Подача воды в Краснокамск приостановлена из-за аварии

В Краснокамске временно отключено водоснабжение после аварийной ситуации на сетях. Как сообщает администрация муниципального округа, при проведении реконструкции инженерных путей на ул. Шоссейная подрядчик повредил трубу. В результате из-за затопления был перекрыт участок дороги от ул. Школьная до ул. Геофизиков. На период аварийных работ все автобусные маршруты перенаправлены по ул. Большевистская. «В настоящее время все силы направлены на место происшествия для устранения аварии и восстановления водоснабжения. Дополнительная информация будет предоставлена по мере ее поступления», - сообщает администрация.