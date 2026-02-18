Граждане оценили места для счастливой жизни

Российские граждане оценивают свои населенные пункты как «места для счастливой жизни» в среднем на 6,7 балла из десяти возможных. Это следует из результатов опроса Всероссийского центра общественного мнения (ВЦИОМ), проведенного в феврале 2026 года среди 1,6 тыс. человек.

Фото: Екатерина Матюшина, Коммерсантъ

Оценки отличаются как территориально (в Москве и Санкт-Петербурге эта оценка достигла 7,7 балла, в селах и поселках городского типа — 6,3–6,4 балла), так и в зависимости от уровня обеспеченности жителей. В частности, граждане, которые заявили ВЦИОМ о своем «хорошем» и «очень хорошем» материальном положении, в среднем ставили своим населенным пунктам 7,7 балла. Тогда как среди людей с «плохим» достатком оценки своего «места для счастливой жизни» падали до 4,9 балла. На вопрос, какие характеристики вашего города уже соответствуют подобному месту, респонденты чаще всего упоминали благоустройство и озеленение (47% ответов), соседей (44%) и культурно-досуговые возможности (41%), а реже всего — состояние жилья (26%) и доступность рабочих мест (29%).

Почти каждый пятый опрошенный (19%) планирует переезд из своего населенного пункта, примерно половина из них — в другой российский регион. 3% респондентов хотят эмигрировать в другую страну. «О благоустройстве городской среды говорят очень много. Чаще всего обсуждаются физические объекты. Но для повышения качества жизни и удовлетворенности населения важно не столько наличие физической инфраструктуры, сколько эмоции, которые испытывает человек, пользуясь ей»,— полагает эксперт ВЦИОМа Александр Гаврилов. «Ощущение, что населенный пункт можно назвать "местом для счастливой жизни", выступает самостоятельным фактором, снижающим готовность к переезду»,— делает выводы ВЦИОМ.

Иван Тяжлов