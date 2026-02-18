Отсутствующие в декларации коннекторы почти на 2 млн рублей изъяли в Пулково
Сотрудники таможни в Пулково при проверке партии коннекторов для зарядки мобильных телефонов нашли детали, которые не были заявлены в декларации. Сумму электротоваров оценили в 1,8 млн рублей, сообщили в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.
Фото: Северо-Западное таможенное управление
Декларант указал, что ввозит из Китая 45 разъемов питания двух видов. При фактическом контроле было выявлено превышение количества товара — свыше 45 тыс. коннекторов.
По этому факту возбуждено дело об административном правонарушении по факту недекларирования части товара по ч. 1 ст. 16.2 КоАП РФ. За это грозит штраф с конфискацией продукции.
«Участник внешнеэкономической деятельности пренебрег правом осмотра груза перед подачей декларации на товары и объяснил недостоверные сведения технической ошибкой. В настоящее время проводится административное расследование, по результатам которого будет принято окончательное решение в рамках действующего законодательства»,— заявил исполняющий обязанности начальника Пулковской таможни Эдуард Березинский.